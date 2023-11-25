Ломаченко та Камбосос можуть провести поєдинок в Австралії

Головним претендентом на проведення наразі є RAC Arena у місті Перт

Джерело - The Australian.

Ведуться переговори щодо організації поєдинку між Джорджем Камбососом (21-2, 10 KO) та Василем Ломаченком за титул IBF у легкій вазі (17-3, 11 КО).

Про це повідомляє The Australian.

Промоутери вивчають варіанти проведення бою як в Австралії, так і за її межами. Інтерес проявляють арени в Аделаїді, Сіднеї, Мельбурні та США.

Головним претендентом на проведення наразі є RAC Arena у місті Перт, яка вміщує 15 тисяч глядачів.

Сам поєдинок має відбутися у квітні. Офіційно про його проведення оголосять тільки після рішення IBF зробити пояс вакантним.

Нагадаємо, Ломаченко планує одразу битися за титул.

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