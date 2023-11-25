Джошуа: Сповнений рішучості, щоб повернутися на свій пік

Джошуа впевнений у майбутній перемозі над Валліном

Джерело - Boxing Scene.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) впевнений у перемозі над Отто Валліном (26-1, 14 KO).

Про це британець розповів порталу Boxing Scene.

"Є мапа з контрольними точками. Це не мій кінцевий пункт призначення. Це лише перша зупинка.23 грудня я залишу світові повідомлення. Я на шляху до 2024 року, до чогось більшого та кращого. Я повністю зосереджений на досягненні мети.

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Я сповнений рішучості, щоб перемогти, і сповнений рішучості, щоб повернутися на свій пік, якщо ви це так називаєте", – сказав Джошуа.

Бій Джошуа та Валліна відбудеться 23 грудня в Саудівській Аравії.

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