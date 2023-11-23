Гірн: У бою Джошуа – Валлін є опція реваншу

У поєдинку Ентоні Джошуа (26-3, 23 KO) проти Отто Валліна (26-1, 14 KO) є опція реваншу.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Це угода на один бій, але люди продовжують сперечатись. Багато хто каже: "Чому Джошуа не б’ється з Вайлдером 23 грудня?" Джошуа запропонували бій з Валліном 6 тижнів тому. Він погодився.

Крім того, ми усі знаємо, який у них план. Ми всі знаємо, чого вони хочуть, і це, звичайно, бій з Деонтеєм. Вони обидва мають перемогти, і ми будемо тихенько працювати за лаштунками, поки усі готуються.

Сподіваюсь, коли вони обидва переможуть 23 грудня, ми дізнаємось, який план.

Так, в бою Джошуа – Валлін є умова про реванш. Чому? Тому що це Джошуа, найбільша зірка у спорті.

Я хочу, щоб ЕйДжей не відчував поваги до Валліна. Я хочу, щоб він був дійсно готовий завдати шкоди. Це буде дуже, дуже складний бій", - сказав Гірн.