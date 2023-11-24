Чарр викликав Чісору на бій в андеркарді Усик-Ф’юрі

Регулярний чемпіон WBA у надважкій вазі Махмуд Чарр (33-4, 29 КО) викликав на бій 17 лютого Дерека Чісору (34-13, 23 КО).

Про це він розповів в Instagram.

"Чісора, час знову сяяти! Я поважаю твої останні бої, і ти показуєш світові, що ти великий боєць і справжній претендент на те, щоб я бився з тобою за титул чемпіона світу WBA.

Сподіваюся, ти готовий битися зі мною, брате, у Саудівській Аравії 17 лютого. Два бої за титул чемпіона світу, за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі та титул регулярного чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBA. Зробімо це", – сказав Чарр.