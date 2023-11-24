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Чарр викликав Чісору на бій в андеркарді Усик-Ф’юрі

Махмуд Чарр кинув виклик Дереку Чісорі
Сьогодні 20:40 137 0
Чарр викликав Чісору на бій в андеркарді Усик-Ф’юрі
#Чарр, #Дерек Чісора

Джерело - Чемпіон.

Регулярний чемпіон WBA у надважкій вазі Махмуд Чарр (33-4, 29 КО) викликав на бій 17 лютого Дерека Чісору (34-13, 23 КО).

Про це він розповів в Instagram.

"Чісора, час знову сяяти! Я поважаю твої останні бої, і ти показуєш світові, що ти великий боєць і справжній претендент на те, щоб я бився з тобою за титул чемпіона світу WBA.

Сподіваюся, ти готовий битися зі мною, брате, у Саудівській Аравії 17 лютого. Два бої за титул чемпіона світу, за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі та титул регулярного чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBA. Зробімо це", – сказав Чарр.

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Публикация от DIAMONDBOY 🇩🇪 🇦🇪🥊 (@mahmoudcharr)

Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.

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