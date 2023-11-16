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Арум анонсував бій Ломаченка проти Шакура

Бій має відбутися у 2024 році
Сьогодні 12:27 216 0
Арум анонсував бій Ломаченка проти Шакура
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко, #Шакур Стівенсон, #Боб Арум

Джерело - proboxtv.com.

Ексчемпіон світу Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) наступного року вийде в ринг проти Шакура Стівенсона (20-0, 10 КО).

Про це розповів голова Top Rank Боб Арум.

"Поточний план полягає в тому, щоб Ломаченко спробував виграти титул чемпіона світу в Австралії у бою проти Камбососа, а потім провів об’єднавчий поєдинок.

Шакур Стівенсон битиметься з Ломаченком наступного року, але я не можу сказати, що це буде наступний його суперник.

План полягає в тому, щоб Ломаченко провів бій в Австралії. Це те, над чим ми зараз працюємо. Поєдинок має відбутися у першому кварталі наступного року. Я не знаю точної дати, але у першому кварталі", – сказав Арум.

Ломаченко останній бій провів у травні, програвши Девіну Хейні рішенням суддів.

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