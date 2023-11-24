Льюїс застеріг Ф'юрі від серйозної помилки перед боєм з Усиком

Леннокс Льюїс прокоментував бій Усик - Ф’юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) повинний серйозно підготуватися до бою проти володаря титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів останній наразі абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс (41-2-1, 32 KO).

"Тайсон Ф'юрі не "видихся". Але я не думаю, що він також пройшов через повний тренувальний табір перед боєм із Франсісом Нганну. Краще не робити такої помилки проти Усика", – заявив Льюїс.

Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.