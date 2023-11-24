Валлін назвав фаворита бою Усик – Ф’юрі

Джерело - boxing-social.com.
Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) є фаворитом у бою з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО).
Про це розповів шведський боксер Отто Валлін (26-1, 14 KO).
"Я все ще вважаю Ф'юрі фаворитом. В останньому бою він виглядав не дуже добре, але це не означає, що Тайсон поганий боєць. Ф'юрі великий хлопець, більший за свого суперника, але все ж таки Усик дасть йому бій.
В останньому бою Дюбуа справді нокаутував Усика. Я вважаю, що це був легальний удар, який завдав Даніель. Усик просто лежав на підлозі і скаржився. У бою з Гассієвим він нарікав на удари по корпусу. Це і є недолік Усика. Ф'юрі знає про це", – заявив Валлін.
Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.