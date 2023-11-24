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Валлін назвав фаворита бою Усик – Ф’юрі

Валлін зробив прогноз на бій українського чемпіона Олександра Усика та британця Тайсона Ф'юрі
Сьогодні 16:11 201 0
Валлін назвав фаворита бою Усик – Ф’юрі
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Отто Валлін

Джерело - boxing-social.com.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) є фаворитом у бою з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Про це розповів шведський боксер Отто Валлін (26-1, 14 KO).

"Я все ще вважаю Ф'юрі фаворитом. В останньому бою він виглядав не дуже добре, але це не означає, що Тайсон поганий боєць. Ф'юрі великий хлопець, більший за свого суперника, але все ж таки Усик дасть йому бій.

В останньому бою Дюбуа справді нокаутував Усика. Я вважаю, що це був легальний удар, який завдав Даніель. Усик просто лежав на підлозі і скаржився. У бою з Гассієвим він нарікав на удари по корпусу. Це і є недолік Усика. Ф'юрі знає про це", – заявив Валлін.

Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.

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