Тренер Ф’юрі: Тайсон розкусить Усика

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) знає, що робити у бою з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Про це розповів один з тренерів британця Енді Лі.

"Я вважаю, що Тайсон більш вмілий. У нього краща робота ніг. Він вищий. Можливо, в Усика є перевага у швидкості, але в більшості аспектів Тайсон кращий.

Тактика матиме велике значення в бою. У Тайсона чудовий боксерський інтелект, він розкусить Усика. Він знає, що робити.

Потрібно готуватися до хлопця, який буде сильним всі сто відсотків. Не можна готуватися до роботи по корпусу та сподіватися, що це спрацює.

Тайсон казав мені багато разів: "Я не збираюся намагатися працювати по корпусу. Я збираюся нокаутувати його ударом в голову", – сказав Лі.