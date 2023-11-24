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Менеджер Цзю: Не вірю, що ми побачимо бій Тіма проти Джермелла Чарло

Сьогодні 13:38 142 0
Менеджер Цзю: Не вірю, що ми побачимо бій Тіма проти Джермелла Чарло

Джерело - Ring News 24.

Чемпіон WBO у першій середній вазі Тім Цзю (24-0, 17 КО) не проведе бій з чемпіоном WBC та WBA у першій середній вазі Джермеллом Чарло (35-2-1, 19 КО).

Про це розповів менеджер Цзю Гленн Дженнінгс.

"Я не знаю, що далі буде з Джермеллом. Я справді не знаю, що він зараз збирається робити. У нього залишилося два пояси, і його зараз тягтимуть до обов’язкових поєдинків, але не один із них не є гучним.

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Він каже, що хоче лише мегабої, але навіть не можу уявити, де він їх візьме. Також я не вірю, що ми побачимо бій Тіма Цзю проти Джермелла Чарло. Я просто не вірю в це", – сказав Дженнінгс.

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