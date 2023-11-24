Чісора: Гадаю, я показав всім основу того, як битися з Усиком

Британський боксер Дерек Чісора (34-13, 23 КО) зробив прогноз на поєдинок Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі, який має відбутися 17 лютого.

Про це повідомляє Boxing Scene.

"Я б обрав Тайсона Ф'юрі, але якщо це буде той же Ф'юрі, який боксував з Нганну, то я не думаю, що він переможе. Гадаю, я показав всім основу того, як битися з Усиком. Але люди вирішили не користуватися цим. Будьте готові та використовуйте свої габарити. Я сказав це і Дюбуа, але він не зробив цього.