Дюбуа: Я мотивований, щоб битися з Міллером

Британський боксер надважкої ваги Даніель Дюбуа (19-2, 18 КО) впевнений у перемозі над Джарреллом Міллером (26-0-1, 22 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Я свідомо поставив свій підпис у контракті. Настав час для великого боксу. Я збираюся зрубати це дерево. Це те, що я планую зробити.

Я мотивований, щоб битися з Міллером. Після бою з Усиком у мене вирували емоції. Але зараз я справді готовий і збираюся йти за нокаутом у майбутньому поєдинку", – сказав Дюбуа.