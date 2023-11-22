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Дюбуа: Я мотивований, щоб битися з Міллером

Даніель Дюбуа прокоментував бій проти Джаррелла Міллера
Сьогодні 22:37 192 0
Дюбуа: Я мотивований, щоб битися з Міллером
Фото - Getty Images
#Джаррелл Міллер, #Даніель Дюбуа

Джерело - boxingscene.com.

Британський боксер надважкої ваги Даніель Дюбуа (19-2, 18 КО) впевнений у перемозі над Джарреллом Міллером (26-0-1, 22 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Я свідомо поставив свій підпис у контракті. Настав час для великого боксу. Я збираюся зрубати це дерево. Це те, що я планую зробити.

Я мотивований, щоб битися з Міллером. Після бою з Усиком у мене вирували емоції. Але зараз я справді готовий і збираюся йти за нокаутом у майбутньому поєдинку", – сказав Дюбуа.

Нагадаємо, Дюбуа отримав бій з Міллером через відмову Чісори.

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