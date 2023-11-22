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Гірн: Жодного разу не тиснув руку Воррену

Едді Гірн розповів про стосунки з колегою - Френком Ворреном.
Сьогодні 17:57 212 0
Гірн: Жодного разу не тиснув руку Воррену
Фото - Getty Images
#Едді Гірн, #Френк Воррен

Джерело - talksport.com.

Промоутер Едді Гірн має напружені відносити зі своїм колегою Френком Ворреном.

Про це розповів сам промоутер у коментарі  talkSPORT.

"Я жодного разу не тиснув руку Воррену за 15 років роботи промоутером. У всіх одразу виникає питання: "Що?" Теж не можу в це повірити, якесь безумство.

Ми працювали з Queensberry Promotions, у мене гарні стосунки з його сином Джорджем, мали спільні справи з іншим сином Френсісом. Але ніколи з Френком. Певно, ви бачили мільйон наших інтерв’ю, коли ми з ним переговорюємося лише через них", - сказав Гірн.

Раніше Гірн прокоментував бій Джошуа – Вайлдер.

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