Гірн: Жодного разу не тиснув руку Воррену

Джерело - talksport.com.
Промоутер Едді Гірн має напружені відносити зі своїм колегою Френком Ворреном.
Про це розповів сам промоутер у коментарі talkSPORT.
"Я жодного разу не тиснув руку Воррену за 15 років роботи промоутером. У всіх одразу виникає питання: "Що?" Теж не можу в це повірити, якесь безумство.
Ми працювали з Queensberry Promotions, у мене гарні стосунки з його сином Джорджем, мали спільні справи з іншим сином Френсісом. Але ніколи з Френком. Певно, ви бачили мільйон наших інтерв’ю, коли ми з ним переговорюємося лише через них", - сказав Гірн.
Раніше Гірн прокоментував бій Джошуа – Вайлдер.