Гірн: Ми хочемо поєдинку Джошуа – Вайлдер

Промоутер Едді Гірн обговорював бій свого клієнта Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) з Деонтеєм Вайлдером (43-2-1, 42 КО).

Про це розповів сам британський промоутер у коментарі DAZN.

"Я прийшов на реєстрацію сьогодні вранці і дуже втомився після довгого дня на пресконференції. А потім я озирнувся і побачив Деонтея Вайлдера та Маліка Скотта. Вони летіли тим самим рейсом, що і я.

Я добре поговорив із Деонтеєм. Думаю, що він трохи охолов за останній рік. Здається, Вайлдер дуже зосереджений перед масштабним боксерським вечором 23 грудня. Ми говорили про бій із Джошуа. Ми ясно дали зрозуміти зі свого боку, що хочемо цього поєдинку.

Очевидно, що зараз ведеться багато дискусій, але ми також сказали, що давайте не спіткнемося у складних випробуваннях 23 грудня", – сказав Гірн.