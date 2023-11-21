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Чарло зробив пояс IBF у першій середній вакантним

Вчора 23:26 148 0
Чарло зробив пояс IBF у першій середній вакантним
#Джермелл Чарло

Джерело - Tribuna.com.

Чемпіон WBC та WBA у першій середній вазі Джермелл Чарло (35-2-1, 19 КО) відмовився від захисту поясу IBF та зробив його вакантним.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Він повинен був провести захист проти обов’язкового претендента росіянина Бахрама Муртазалієва (21-0, 15 КО). Ймовірно, тепер він битиметься за вакантний титул проти Джека Кульчая (33-4, 14 КО), який йде 2-м у рейтингу.

Муртазалієв перебуває у статусі обов’язкового претендента з листопада 2019-го. У грудні 2022 року він рішенням суддів здолав Роберто Валенсуелу. Кульчай востаннє виходив у ринг у липні, коли нокаутував Хуана Адріана Монсона.

Чарло зробив вакантним вже другий пояс - не провів захист WBO проти Тіма Цзю та втратив статус абсолютного чемпіона світу.

Раніше WBC санкціонувала бій Усик - Ф'юрі за умови, що відбудеться матч-реванш.

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