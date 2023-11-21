WBC санкціонувала бій Усик - Ф'юрі за умови, що відбудеться матч-реванш

Бій чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) призначили при умові, що відбудеться матч-реванш.

Про це розповів президент WBC Маурісо Сулейман.

"Бій Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика буде за безперечне чемпіонство. WBC санкціонувала цей поєдинок з конкретною умовою проведення матчу-реваншу.

Під час з'їзду минулого року ми ухвалили рішення щодо проведення обов'язкових процедур. Ці поєдинки не відбулися. На даний момент WBC не розглядатиме обов'язкової позиції.

23-го грудня відбудеться безліч боїв, які вплинуть на позиції в рейтингу в суперважкій вазі. Наразі пропозицій щодо остаточного відбору немає. У нас є чемпіон світу, який бореться за безперечне чемпіонство і після цього підтверджено, як мінімум, ще один бій. Наразі не існує обов'язкового процесу щодо претендента", - сказав Сулейман.