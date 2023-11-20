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Вайлдер: Я був готовий до бою з Паркером, хоча не тренувався місяць

Деонтей Вайлдер прокоментував підготовку до бою проти Джозефа Паркера
Сьогодні 21:12 148 0
Вайлдер: Я був готовий до бою з Паркером, хоча не тренувався місяць
#Джозеф Паркер, #Деонтей Вайлдер

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) не тренувався місяць перед призначенням поєдинку з Джозефом Паркером (33-3, 23 KO).

Про це розповів сам американський боксер.

"У боксі є правило, що завжди потрібно бути готовим до бою. Я був готовий, хоча не тренувався, мабуть, місяць чи щось таке.

Але ви повинні оглянутися на кілька місяців, коли я тренувався, але бої зривалися, і ми не отримували того, чого хотіли. Тому моє тіло пройшло через усі види тренувальних таборів, які підготували мене до цього конкретного моменту.

Тож якщо ти не можеш в короткий термін виконати обов’язки, то втрачаєш можливість. І я не хочу втрачати жодної можливості, тому що мені вже легко її втратити через те, що я робив. Я б уже був об’єднаним чемпіоном світу, якби ці хлопці дали мені можливість, але ніхто з них не хоче цього робити", - сказав Вайлдер.

Бій відбудеться 23 грудня в Саудівській Аравії.

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