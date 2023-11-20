Відомий тренер розкритикував бій Джошуа з Валліном

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) впевнено виграє бій в Отто Валліна (26-1, 14 KO).

Про це розповів відомий тренер Баррі Макгіган.

"Я вважаю, що бій з Отто Валліном - марна трата часу. Джошуа нокаутує його за п'ять раундів.

Ми всі хочемо побачити бій Джошуа з Вайлдером, тому що у цьому поєдинку є небезпека. Вайлдер може бити і він небезпечний на дистанції.

Чому перед цим вони вирішили провести ще один бій? Це здається просто безглуздою тратою часу. Зрештою, тим самим вони продовжують розкручувати свій бій та роблять його ще більш масштабним", - сказав Макгіган.