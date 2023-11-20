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Ф'юрі - про Усика: Як можна жартувати з людиною, яка не говорить англійською?

Сьогодні 13:22 220 0
Ф'юрі - про Усика: Як можна жартувати з людиною, яка не говорить англійською?
#Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) не зміг провести розмову з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО) перед пресконференцією.

Про це британець розповів порталу Boxing King Media

"Ви знаєте значення фрази перекинулися словами? Це коли ти щось кажеш, а тобі відповідають. Не можна сказати, що ми перекинулися словами, коли я комусь кричу, а вони нічого не відповідають. Як це можна назвати? Мені все одно. Це ніби я сам був на пресконференції.

  Ф'юрі: Я просто проведу для Усика урок боксу

Я провів з ним круглий стіл. Як можна жартувати з людиною, яка не говорить англійською? Він розуміє приблизно 10% того, що я кажу. Йому потрібно перекладати все. Безглуздо. Але це не змагання у тому, хто кого переговорить. Ми тут не для того, щоб говорити. Тому, можливо, нам обом варто просто мовчати й нічого не робити", - сказав Ф’юрі.

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