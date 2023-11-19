Ф'юрі: Я просто проведу для Усика урок боксу

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) впевнений у перемозі в бою з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Про це британець розповів порталу Boxing King Media.

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"Я просто проведу для нього урок боксу. Як би я не боксував у цьому поєдинку – я можу в нього виграти в будь-якому випадку", - сказав Ф’юрі.