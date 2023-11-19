Головне
Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 18:56 2389 2
Дмитро Лазуткін - бути на війні й продовжувати творити
Сьогодні 23:15 76
Джокович виграв Підсумковий турнір ATP
Сьогодні 20:57 294
Бельгія розгромила Азербайджан, Швеція переграла Естонію: результати відбору Євро-2024
Сьогодні 20:57 628
Ребров: Я впевнений, гравці готові, це буде інша гра
Сьогодні 19:02 438
Україна - Італія: онлайн-трансляція
Сьогодні 18:14 3039
Україна жодного разу не перемагала Італію - лише дві нічиї: час переписати історію
Сьогодні 17:59 2676
Бетіс цікавиться Луніним
Сьогодні 15:41 401
Інгулець здолав Вікторію, Гірник-Спорт поступився Чернігову: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 14:55 566
Ферстаппен виграв дебютний Гран-прі Лас-Вегаса
Сьогодні 09:57 330
Прямі трансляції

Ф'юрі: Я просто проведу для Усика урок боксу

Тайсон прокоментував майбутній бій з Усиком
Сьогодні 22:06 187 0
Ф'юрі: Я просто проведу для Усика урок боксу
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) впевнений у перемозі в бою з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Про це британець розповів порталу Boxing King Media.

  Стало відомо скільки Ф'юрі заробив за бій з Нганну

"Я просто проведу для нього урок боксу. Як би я не боксував у цьому поєдинку – я можу в нього виграти в будь-якому випадку", - сказав Ф’юрі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Вікторія - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Вікторія - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1385
Україна жодного разу не перемагала Італію - лише дві нічиї: час переписати історію Україна жодного разу не перемагала Італію - лише дві нічиї: час переписати історію 2676
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 25950
Франція декласувала Гібралтар, Нідерланди обіграли Ірландію: результати відбору Євро-2024 Франція декласувала Гібралтар, Нідерланди обіграли Ірландію: результати відбору Євро-2024 1478
Україна - Італія: онлайн-трансляція Україна - Італія: онлайн-трансляція 3039
Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 2389 2
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 68789
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17308 6
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 82114
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 32669
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 51334 2
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 26356