Вайлдер: Я намагаюся приєднатися до сім'ї UFC

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) має намір спробувати себе у змішаних єдиноборствах.

Про це він розповів порталу Boxing Scene.

"Я хочу поєднувати бокс і UFC, я налаштований серйозно. Я вже отримав багато дзвінків. Я роблю це через те, що бокс розвивається не так швидко, як хотілося б, боксери бояться проводити бої. Якщо у вас є бій під егідою UFC, то вам не потрібно хвилюватися про рекорди, менеджерів, організацію поєдинків чи ще про щось.

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Найкращі битимуться з найкращими, тому що Дейна подбає про те, щоб вони отримали те, що хочуть. Ось де я хочу бути. У мене залишилося кілька років, щоб я міг це зробити. Я просто хочу витиснути з себе все, поки мій час не сплив. У мене зараз багато справ. Я просто хочу принести користь обом світам, хочу бути чемпіоном і в UFC, і в боксі", – сказав Вайлдер