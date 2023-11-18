Головне
Амосов програв Джексону чемпіонський пояс Bellator
Вчора 07:31 1295
Франція декласувала Гібралтар, Нідерланди обіграли Ірландію: результати відбору Євро-2024
Вчора 23:43 775
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Вчора 22:14 303396
Сіннер переміг Медвєдєва і вийшов у фінал Підсумкового турніру ATP
Вчора 19:53 402
Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Вчора 17:50 445
Україна - Італія: онлайн-трансляція
Вчора 17:23 2225
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі
Вчора 17:11 82594
“Пішов воювати, щоб зберегти життя молодим”, — спортивний журналіст нагороджений орденом "За мужність" III ступеня
Вчора 12:37 533
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією!
Вчора 12:26 3209
Любенович - новий головний тренер Миная
Вчора 12:25 351
Прямі трансляції

Вайлдер: Виберу Міллера в бою з Дюбуа

Бій Міллер - Дюбуа відбудеться 23 грудня у Саудівській Аравії
Вчора 23:26 227 0
Вайлдер: Виберу Міллера в бою з Дюбуа
Фото: Getty Images
#Деонтей Вайлдер, #Джаррелл Міллер, #Даніель Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Американський суперважковаговик Джаррелл Міллер має перемогти британця Даніеля Дюбуа.

Про це заявив колишній чемпіон Деонтей Вайлдер.

"У цьому поєдинку я виберу Міллера. Я ставлю на "Великого малюка" через його габарити та досвід. Він базікало. На пресконференції я бачив Дюбуа, коли Джаррелл виступав з промовою. Іноді ти можеш побачити, як боєць нервує", - сказав Вайлдер.

Бій Міллер - Дюбуа відбудеться 23 грудня у Саудівській Аравії.

На цьому вечорі боксу Вайлдер проведе бій проти Джозефа Паркера.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Італія: прогноз букмекерів Україна - Італія: прогноз букмекерів 3364
Донбас порожняк нє гоніт: 15 років тому почав мовлення телеканал Футбол Донбас порожняк нє гоніт: 15 років тому почав мовлення телеканал Футбол 6846 1
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 38099
Нокаут за 11 секунд: 6 років тому встановили світовий рекорд у боксі Нокаут за 11 секунд: 6 років тому встановили світовий рекорд у боксі 28471
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 303396
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 82594
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 20803 7
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 10674
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 109683 4
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 82072
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 45547
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 115688 1