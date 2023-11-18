Вайлдер: Виберу Міллера в бою з Дюбуа

Джерело - Чемпіон.
Американський суперважковаговик Джаррелл Міллер має перемогти британця Даніеля Дюбуа.
Про це заявив колишній чемпіон Деонтей Вайлдер.
"У цьому поєдинку я виберу Міллера. Я ставлю на "Великого малюка" через його габарити та досвід. Він базікало. На пресконференції я бачив Дюбуа, коли Джаррелл виступав з промовою. Іноді ти можеш побачити, як боєць нервує", - сказав Вайлдер.
Бій Міллер - Дюбуа відбудеться 23 грудня у Саудівській Аравії.
На цьому вечорі боксу Вайлдер проведе бій проти Джозефа Паркера.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!