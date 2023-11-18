Вайлдер: Виберу Міллера в бою з Дюбуа

Американський суперважковаговик Джаррелл Міллер має перемогти британця Даніеля Дюбуа.

Про це заявив колишній чемпіон Деонтей Вайлдер.

"У цьому поєдинку я виберу Міллера. Я ставлю на "Великого малюка" через його габарити та досвід. Він базікало. На пресконференції я бачив Дюбуа, коли Джаррелл виступав з промовою. Іноді ти можеш побачити, як боєць нервує", - сказав Вайлдер.