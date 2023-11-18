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Клімас: Ломаченко сказав, що йому потрібно відпочити від боксу та взяти паузу

Егіс Клімас прокомпентував майбутні бої Василя Ломаченка
Сьогодні 13:25 185 0
Клімас: Ломаченко сказав, що йому потрібно відпочити від боксу та взяти паузу
Фото - Getty Images
#Василь Ломаченко, #Егіс Клімас

Джерело - tribuna.com.

Ексчемпіон світу у трьох дивізіонах Василя Ломаченка (17-3, 11 КО) взяв паузу в боксі після поразки від Девіна Хейні (30-0, 15 КО).

Про це розповів менеджер українця Егіс Клімас.

"Після поганого рішення суддів у Неваді Ломаченко сказав, що йому потрібно відпочити від боксу та взяти паузу. Він повідомив, що до кінця року не буде навіть говорити про бій.

Отже, після завершення року ми почнемо переговори й подивимося, які варіанти будуть доступні. Але Ломаченко безперечно залишиться у легкій вазі.

Чи цікавий нам бій із Камбососом? Чому б і ні? Ми можемо поїхати до Австралії або, можливо, цей поєдинок зацікавить Саудівську Аравію. Зараз не можна передбачити те, що відбувається у боксі. Коли Ломаченко скаже: "Так, я вийду битися", ми почнемо шукати йому бої", – сказав Клімас.

Раніше Арум анонсував бій Ломаченка проти Шакура.

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