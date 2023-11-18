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Тайсон назвав фаворита бою Усик - Ф’юрі

Майк Тайсон поділився прогнозом на бій Усик - Ф’юрі
Сьогодні 15:52 153 0
Тайсон назвав фаворита бою Усик - Ф’юрі
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Майк Тайсон

Джерело - Fight Hub TV.

Володар титулу WBC  у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) є фаворитом у бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

"Я з нетерпінням чекаю на цей бій. Це буде цікавий поєдинок. Я виберу Тайсона Ф’юрі, тому що він переможе Усика. Я думаю, що Ф’юрі дістанеться Олександра і переможе його. Це моя думка, але я можу помилятися.

З маленькими хлопцями важко битися, тому що по них важко потрапити, бо вони менші. Усик багато бігає, багато рухається.

Можливо, Ф’юрі знадобиться кілька раундів, щоб упоратися з його рухливістю. Але з Усиком дуже складно битися. Він дуже розумний та швидкий", – сказав Тайсон.

Бій відбудеться 17 лютого в Саудівській Аравії.

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