Ф’юрі: Усик - це моя епоха, а твій час минув

Джерело - boxingscene.com.
Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) впевнений у своїй перемозі над чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (21-0, 14 КО).
Про це розповів сам британський боксер.
"Усику, ти можеш бігти, але Циганський король прийде за тобою. Це моя епоха, а твій час минув. Твій непереможний рекорд та твої пояси будуть моїми.
Дякую його Королівській Високості спадковому принцу Мохаммеду бен Салману та його Величності Турки Аль аш-Шейху за те, що вони організували цей абсолютний титульний бій у прекрасному Королівстві Саудівська Аравія.
Я чудово провів час тут, коли бився з Нганну, і ладен зробити це знову. Цього разу Циганський король повернеться до Англії у ролі абсолютного короля надважковаговиків" - сказав Ф’юрі.
Поєдинок відбудеться в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 17 лютого.
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