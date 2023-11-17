Ф’юрі: Усик - це моя епоха, а твій час минув

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) впевнений у своїй перемозі над чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Усику, ти можеш бігти, але Циганський король прийде за тобою. Це моя епоха, а твій час минув. Твій непереможний рекорд та твої пояси будуть моїми.

Дякую його Королівській Високості спадковому принцу Мохаммеду бен Салману та його Величності Турки Аль аш-Шейху за те, що вони організували цей абсолютний титульний бій у прекрасному Королівстві Саудівська Аравія.

Я чудово провів час тут, коли бився з Нганну, і ладен зробити це знову. Цього разу Циганський король повернеться до Англії у ролі абсолютного короля надважковаговиків" - сказав Ф’юрі.