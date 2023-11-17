Клімас: Усик - Ф’юрі - це найлегший бій, який я організовував

Стали відомі подробиці організації бою чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО) проти володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це розповів менеджер українця Егіс Клімас.

"Це найлегший бій, який я організовував у кар’єрі. Одного дня я отримав дзвінок від друга Тайсона, Тіма. Він сказав мені, що Тайсон хоче цього бою. Я сказав, що Олександр теж цього хоче. А потім він мені сказав: "Дозвольте мені передати ваш номер менеджеру Тайсона. Я думаю, якщо ви двоє зустрінетесь, то бій відбудеться.

Потім мені зателефонував Спенсер (Браун, менеджер Ф’юрі - прим.) і попросив полетіти до Нью-Йорка. Наступного ранку я вже був у Нью-Йорку. Ми зайшли в кімнату. Приблизно через годину розмови ми вийшли, потиснувши руку, і домовившись про бій", - сказав Клімас.