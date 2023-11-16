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Вайлдер: Джошуа пропонували 50 млн доларів за бій

Вайлдер прокоментував відмову Джошуа від бою
Сьогодні 14:39 135 0
Вайлдер: Джошуа пропонували 50 млн доларів за бій
#Ентоні Джошуа, #Деонтей Вайлдер

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) відмовився від бою проти Деонтея Вайлдера (43-2-1, 42 КО).

Про це розповів американський боксер.

"Джошуа пропонували 50 мільйонів доларів, ми забезпечили йому ці гроші, але він не погодився на бій. Єдиний спосіб, як ти можеш проігнорувати таку пропозицію – це висміяти її, перетворити на жарт, спробувати показати публіці, що вона несправжня.

Це поганий момент. Йому пропонували 50 мільйонів. Тому команда Джошуа не дозволяє йому багато говорити від свого імені, а якщо він щось каже, то завжди не те, що потрібно. Це речі, які не подобаються його табору. І потім їм доводиться пояснювати його висловлювання.

Це його менеджери утримують Ентоні від поєдинку зі мною. Ми чекаємо на цей бій шість років. Але настає момент, коли нам просто кажуть: "Забудьте про це".

Багато разів Джошуа хотів битися, приймав бій, але його керівники цього не хотіли, тому що Ентоні приносить компанії гроші. Якщо він впаде, то бізнес також впаде", – сказав Вайлдер.

Нагадаємо, Джошуа проведе бій з Валліном, Вайлдер – з Паркером у Саудівській Аравії.

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