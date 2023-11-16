Вайлдер: Сподіваюся, що незабаром ми з Джошуа зустрінемося на рингу

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) хоче зустрітися в ринзі з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Дуже приємно бути разом з ним в одній кімнаті, бачити його лице в лице. Пройшло багато часу. Я бажаю йому всього найкращого.

Сподіваюся, що незабаром ми зустрінемося на рингу й дамо людям те, чого вони хочуть", – сказав Вайлдер.