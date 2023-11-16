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Вайлдер: Сподіваюся, що незабаром ми з Джошуа зустрінемося на рингу

Вайлдер прокоментував бій проти Джошуа
Сьогодні 11:52 196 0
Вайлдер: Сподіваюся, що незабаром ми з Джошуа зустрінемося на рингу
Фото - Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Деонтей Вайлдер

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) хоче зустрітися в ринзі з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Дуже приємно бути разом з ним в одній кімнаті, бачити його лице в лице. Пройшло багато часу. Я бажаю йому всього найкращого.

Сподіваюся, що незабаром ми зустрінемося на рингу й дамо людям те, чого вони хочуть", – сказав Вайлдер.

Нагадаємо, Джошуа та Вайлдер проведуть поєдинки в рамках одного вечора боксу 23 грудня в Саудівській Аравії.

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