Вайлдер: Сподіваюся, що незабаром ми з Джошуа зустрінемося на рингу

Джерело - tribuna.com.
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) хоче зустрітися в ринзі з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО).
Про це розповів сам американський боксер.
"Дуже приємно бути разом з ним в одній кімнаті, бачити його лице в лице. Пройшло багато часу. Я бажаю йому всього найкращого.
Сподіваюся, що незабаром ми зустрінемося на рингу й дамо людям те, чого вони хочуть", – сказав Вайлдер.
Нагадаємо, Джошуа та Вайлдер проведуть поєдинки в рамках одного вечора боксу 23 грудня в Саудівській Аравії.