Джошуа: Маю виконати роботу з руйнування Валліна

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) готовий до бою з Отто Валліном (26-1, 14 KO).

Про це розповів сам британський боксер.

"Я не можу передбачити майбутнє, але я знаю, до чого хочу йти, що я хочу робити. Я зосереджений на цьому плані та на планах на наступний рік.

Я людина слова, я дотримуюсь того, у що вірю. Я вірю, що стану чемпіоном світу. Зараз я на першій сходинці до цього. Я маю виконати роботу з руйнування Валліна", – сказав Джошуа.