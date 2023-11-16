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Джошуа: Маю виконати роботу з руйнування Валліна

Ентоні Джошуа прокоментував бій проти Отто Валліна
Сьогодні 11:10 150 0
Джошуа: Маю виконати роботу з руйнування Валліна
#Ентоні Джошуа, #Отто Валлін

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) готовий до бою з Отто Валліном (26-1, 14 KO).

Про це розповів сам британський боксер.

"Я не можу передбачити майбутнє, але я знаю, до чого хочу йти, що я хочу робити. Я зосереджений на цьому плані та на планах на наступний рік.

Я людина слова, я дотримуюсь того, у що вірю. Я вірю, що стану чемпіоном світу. Зараз я на першій сходинці до цього. Я маю виконати роботу з руйнування Валліна", – сказав Джошуа.

Бій відбудеться 23 грудня в Саудівській Аравії.

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