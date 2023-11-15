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Арум підтвердив, що дату бою Усик - Ф’юрі оголосять у четвер

Бій відбудеться у Саудівській Аравії
Сьогодні 10:52 123 0
Арум підтвердив, що дату бою Усик - Ф’юрі оголосять у четвер
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Боб Арум

Джерело - tribuna.com.

У четвер, 16 листопада, оголосять дату бою за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі.

Про це розповів голова Top Rank Боб Арум.

"Я можу підтвердити, що вони будуть битися один з одним у Саудівській Аравії.

У четвер на цьому тижні в Лондоні відбудеться пресконференція, на якій підтвердять дату та решту деталей поєдинку. Але так, бій відбудеться. Не можу дочекатися, щоб побачити це", - сказав Арум.

Нагадаємо, що спочатку планувалося, що бій за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі пройде 23 грудня. Його перенесли на більш пізню дату через те, що Ф’юрі отримав ушкодження у бою з Нганну 28 жовтня.

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