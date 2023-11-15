Арум підтвердив, що дату бою Усик - Ф’юрі оголосять у четвер

У четвер, 16 листопада, оголосять дату бою за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі.

Про це розповів голова Top Rank Боб Арум.

"Я можу підтвердити, що вони будуть битися один з одним у Саудівській Аравії.

У четвер на цьому тижні в Лондоні відбудеться пресконференція, на якій підтвердять дату та решту деталей поєдинку. Але так, бій відбудеться. Не можу дочекатися, щоб побачити це", - сказав Арум.