Арум підтвердив, що дату бою Усик - Ф’юрі оголосять у четвер

Джерело - tribuna.com.
У четвер, 16 листопада, оголосять дату бою за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі.
Про це розповів голова Top Rank Боб Арум.
"Я можу підтвердити, що вони будуть битися один з одним у Саудівській Аравії.
У четвер на цьому тижні в Лондоні відбудеться пресконференція, на якій підтвердять дату та решту деталей поєдинку. Але так, бій відбудеться. Не можу дочекатися, щоб побачити це", - сказав Арум.
Нагадаємо, що спочатку планувалося, що бій за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі пройде 23 грудня. Його перенесли на більш пізню дату через те, що Ф’юрі отримав ушкодження у бою з Нганну 28 жовтня.