Став відомий наступний суперник Хрговича

Бій відбудеться 23 грудня

Хорватський боксер Філіп Хргович (16-0, 13 KO) отримав суперника на бій 23 грудня, коли відбудеться великий вечір боксу в Саудівській Аравії.

Обов'язковий претендент на пояс IBF битиметься з 41-річним австралійцем Марком Де Морі (38-2-2, 34 KO) у рамках андеркарда, який пройде цього вечора на арені Kingdom Arena в Ер-Ріяді.

Де Морі з моменту поразки технічним нокаутом у першому раунді Девіду Хею в січні 2016 року виграв 11 боїв поспіль, 10 з них нокаутом або технічним нокаутом.

Раніше Ф’юрі очолив рейтинг надважковаговиків від ESPN.