Ф’юрі очолив рейтинг надважковаговиків від ESPN

Рейтинг від ESPN

ESPN опублікував рейтинг найкращих боксерів надважкої ваги.

Лідирує в рейтингу чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі, володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик йде другим.

Мартін Баколе та Отто Валлін вперше потрапили до рейтингу – 9-те та 10-ме місця відповідно.

Рейтинг надважковаговиків від ESPN:

1. Тайсон Ф’юрі

2. Олександр Усик

3. Деонтей Вайлдер

4. Ентоні Джошуа

5(6). Чжан Чжилей

6(7). Джаред Андерсон

7(10). Філіп Хргович

8(9). Джозеф Паркер

9. Мартін Баколе

10. Отто Валлін

Раніше Усик очолив рейтинг надважковаговиків від BoxRec.