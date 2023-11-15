Стало відомо, коли офіційно оголосять дату бою Усика та Ф'юрі

Бій пройде в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

У четвер, 16 листопада, відбудеться пресконференція, на якій офіційно оголосять, що поєдинок між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це повідомляє BoxingScene.

Бій Ф'юрі – Усик запланований на 17 лютого 2024 року на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Пресконференція запланована на четвер, 16 листопада, на стадіоні Вемблі у Лондоні. На ній буде офіційно оголошено про бій за 4 пояси – на кону стоятиме титул Ф'юрі за версією WBC та пояси Усика за версіями IBF, IBO, WBA та WBO.

Нагадаємо, що спочатку планувалося, що бій за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі пройде 23 грудня. Його перенесли на більш пізню дату через те, що Ф’юрі отримав ушкодження у бою з Нганну 28 жовтня.