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Фроч: Я розчарований, що бій Джошуа проти Вайлдера скасовано

Ексчемпіон поділився думкою про можливий наступний бій Джошуа
Сьогодні 19:56 174 0
Фроч: Я розчарований, що бій Джошуа проти Вайлдера скасовано

Джерело - talksport.com.

Колишній чемпіон світу Карл Фроч розчарований вибором наступного суперника для колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО).

Про це заявив сам Фроч.

"Для Джошуа трохи прикро битися з Валліном замість Деонтея Вайлдера. Тому що бій Ентоні проти Вайлдера для мене це дуже великий поєдинок. Це бій, на який я міг би з нетерпінням чекати. Поєдинок, який би мене хвилював.

Це один із таких випадків, коли ти думаєш: "Що відбувається?" Невже Джошуа повністю знищують і нокаутують за пару раундів, бо він все ще психічно невпевнений у тому, як виконує свою роботу? Або Ентоні справді з'явиться і проведе майстер-клас з боксу і, можливо, навіть прикінчить Вайлдера?

Є так багато різних результатів, це цікавий бій, тому, дізнавшись, що він битиметься з Валліном, я розчарований.

Ви можете бачити, що Джошуа, Едді Хірн та його команда все ще перебувають у процесі відновлення, тому що Отто Валлін - непоганий поєдинок.

Це знову Ентоні проти когось цілком здатного. Ми бачили його проти Тайсона Ф'юрі, і він завдав йому цього неприємного удару, відтоді він здобув кілька пристойних маленьких перемог, але, давайте будемо чесними, не варто занадто хвилюватися.

Є багато імен, які можуть приєднатися до Джошуа і дати нам більш захопливий бій, ніж Отто. Моє перше почуття - я розчарований тим, що його бій проти Вайлдера скасовано. Це більше схоже на тактику затягування та відстрочення того, чого ми, як фанати боксу, хочемо.

Для мене це мегабій Ентоні Джошуа проти Деонтея Вайлдера, і його скасували. У нас, фанів, земля вирвана з-під ніг. Тому що ми хочемо побачити ці бої, які не проводять. Їм усім платять величезні гроші у Саудівській Аравії", - сказав Фроч.

Бій Джошуа з Валліном може відбутися 23 грудня в Саудівській Аравії.

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