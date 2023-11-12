Джошуа може провести бій з Валліном, а Вайлдер - з Паркером

Джерело - сайт Дана Рафаеля.

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) може провести бій зі шведським боксером Отто Валліном (26-1, 14 KO) на вечорі боксу 23 грудня у Саудівській Аравії.

Про це інсайдер Дан Рафаель.

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Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) у межах того ж вечору боксу може зустрітися з Джозефом Паркером (33-3, 23 KO), а чемпіон WBA в напівважкій вазі Дмитро Бівол (21-0, 11 КО) – з Річардом Ріверою (25-1, 19 КО).

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