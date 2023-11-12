Головне
Евертон з голом Миколенка обіграв Крістал Пелес, Арсенал з голом Зінченка розібрався з Бернлі: результати 12 туру АПЛ
Вчора 21:37 1435
Перейра нокаутував Прохазку у поєдинку за вакантний титул UFC
Сьогодні 08:37 262
Жирона з голом Довбика переграла Райо Вальєкано, Реал з Луніним розгромив Валенсію Яремчука: результати 13 туру Ла-Ліги
Вчора 23:55 1479 1
Зінченко забив шедевральний гол ударом ножицями у стилі Ді Каніо в матчі АПЛ
Вчора 22:41 23135
Олександрія перемогла Верес у 14 турі УПЛ
Вчора 18:57 463
Полісся дотиснуло Металіст 1925 у 14 турі УПЛ
Вчора 18:28 551
Ворскла переграла Оболонь у 14 турі УПЛ
Вчора 18:15 372
Відео дня: Миколенко забив гол уже на 1-й хвилині матчу АПЛ
Вчора 17:40 4769
Український дует знову запалює: Довбик забив гол за Жирону з передачі Циганкова
Вчора 16:08 1890
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Вчора 12:26 19220
Прямі трансляції

Джошуа може провести бій з Валліном, а Вайлдер - з Паркером

Сьогодні 12:39 294 0
Джошуа може провести бій з Валліном, а Вайлдер - з Паркером
Фото: Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Деонтей Вайлдер

Джерело - сайт Дана Рафаеля.

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) може провести бій зі шведським боксером Отто Валліном (26-1, 14 KO) на вечорі боксу 23 грудня у Саудівській Аравії.

Про це інсайдер Дан Рафаель.

  Вайлдер: Роздумую над тим, щоб займатися і UFC, і боксом

Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) у межах того ж вечору боксу може зустрітися з Джозефом Паркером (33-3, 23 KO), а чемпіон WBA в напівважкій вазі Дмитро Бівол (21-0, 11 КО) – з Річардом Ріверою (25-1, 19 КО).

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Лунін врятував Реал від гола під час виходу сам на сам у матчі Ла Ліги Лунін врятував Реал від гола під час виходу сам на сам у матчі Ла Ліги 2905
Український дует знову запалює: Довбик забив гол за Жирону з передачі Циганкова Український дует знову запалює: Довбик забив гол за Жирону з передачі Циганкова 1890
Відео дня: Миколенко забив гол уже на 1-й хвилині матчу АПЛ Відео дня: Миколенко забив гол уже на 1-й хвилині матчу АПЛ 4769
Жирона з голом Довбика переграла Райо Вальєкано, Реал з Луніним розгромив Валенсію Яремчука: результати 13 туру Ла-Ліги Жирона з голом Довбика переграла Райо Вальєкано, Реал з Луніним розгромив Валенсію Яремчука: результати 13 туру Ла-Ліги 1479 1
Кривбас - Динамо: де дивитися матч УПЛ Кривбас - Динамо: де дивитися матч УПЛ 2244
Зінченко забив шедевральний гол ударом ножицями у стилі Ді Каніо в матчі АПЛ Зінченко забив шедевральний гол ударом ножицями у стилі Ді Каніо в матчі АПЛ 23135
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 68375
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 45365
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 36702 3
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 13121 1
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 87291
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 155165 7