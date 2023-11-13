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Шакур готовий до бою проти Ломаченка

Шакур готовий до бою проти Ломаченка
Сьогодні 15:55 239 0
Шакур готовий до бою проти Ломаченка
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко, #Шакур Стівенсон

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон світу Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО) готовий вийти в ринг проти Василя Ломаченка (17-3, 11 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"У кришталевій кулі бачу Ломаченка. Він матиме причину битися зі мною, як тільки на моїй талії з’явиться пояс. Бачу наступним Ломаченка. Думаю, це великий поєдинок", - сказав Стівенсон.

Шакур 16 листопада битиметься з Едвіном Де Лос Сантосом (16-1, 14 КО) за вакантний пояс WBC у легкій вазі.

Раніше Усик назвав наступного суперника Ломаченка.

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