Усик назвав наступного суперника Ломаченка

Ексчемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) наступний бій може провести проти володаря поясу IBO у легкій вазі Джорджа Камбососа (21-2, 10 KO).

Про це розповів чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 KO)

"До мене дійшли чутки, що він планує бій із Камбососом. Я не знаю, коли цей бій може відбутися. Звичайно, вирішувати і оголошувати повинен він сам, але якщо говорити від себе, то я б дуже хотів, щоб Василь повернувся на ринг.

Я б хотів, щоб він вийшов на бій і знову став чемпіоном. Я хочу цього", – сказав Усик.