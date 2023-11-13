Головне
СК Дніпро-1 на характері переміг Шахтар у 14 турі УПЛ
Вчора 20:51 948
Інтер може підписати Довбика наступного літа
Сьогодні 17:54 97
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Сьогодні 16:39 3848
Гол туру в УПЛ: гравець Руха приніс своїй команді перемогу шедевральним обвідним ударом
Сьогодні 15:57 461
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо
Сьогодні 15:43 30506
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген
Сьогодні 14:40 100174 1
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 12:29 342103 5
Італійська відповідь Караваєву: гравець Інтера забив супергол ударом із 56 метрів
Сьогодні 11:25 897
Гол Коваленка приніс Емполі сенсаційну перемогу над Наполі: результати матчів Серії А
Вчора 23:41 1065
Збірна України з фехтування виграла етап Кубка світу в Італії
Вчора 20:27 588
Прямі трансляції

Красюк: Ф’юрі не знає, як поводитися з шульгою

Олександр Красюк прокоментував бій Усик - Ф’юрі
Сьогодні 15:15 242 0
Красюк: Ф’юрі не знає, як поводитися з шульгою
Фото - gettyimages
#Олександр Красюк, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - proboxtv.com.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) не знає, як битися проти шульги.

Про це розповів Олександр Красюк, промоутер чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика.

"Найгірше для Тайсона Ф’юрі те, що він не знає, як поводитися з шульгою. Це найгірше для нього в бою з Усиком. Він не знає концепції.

Він не знає, коли потрібно атакувати, а коли потрібно відійти. Він допускає технічні помилки, він робив це багато разів. Він намагається сам перейти в стійку шульги, щоб отримати перевагу. Кожного разу, коли він намагався це зробити проти Нганну, його карали", - сказав Красюк.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі переноситься на 2 місяці.

Коментарі ()
Популярне зараз
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 100174 1
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 342103 5
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 36305
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 35500
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 30506
Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 37128
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 121766
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 42777 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 45398
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 51205 2
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13265
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 142448