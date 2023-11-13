Красюк: Ф’юрі не знає, як поводитися з шульгою

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) не знає, як битися проти шульги.

Про це розповів Олександр Красюк, промоутер чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика.

"Найгірше для Тайсона Ф’юрі те, що він не знає, як поводитися з шульгою. Це найгірше для нього в бою з Усиком. Він не знає концепції.

Він не знає, коли потрібно атакувати, а коли потрібно відійти. Він допускає технічні помилки, він робив це багато разів. Він намагається сам перейти в стійку шульги, щоб отримати перевагу. Кожного разу, коли він намагався це зробити проти Нганну, його карали", - сказав Красюк.