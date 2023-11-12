Блогер Пол: У боксі більше немає грошей

Джерело - Чемпіон.

Блогер та чемпіон США у WWE Логан Пол вирішив відмовитися від боїв у боксі.

Про це він розповів порталу Fox Business.

"Думаю, я завершив кар'єру в боксі. Я вже достатньо зробив для того, щоб бути абсолютно непереможним. Тепер збираюся бути реслером. В боксі більше немає грошей, усі компанії банкрутіють. Я буду виступати в WWE на постійній основі.

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У чесному та справедливому бою за титул чемпіона США я переміг Рея Містеріо. У мене чудові враження від цього поєдинку, це був домінуючий виступ. Я повинен захищати титул. За мною будуть полювати Сет Роллінс, ЛА Найт та Коді Роудс. Мені є чим зайнятися в WWE", – сказав Логан Пол.

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