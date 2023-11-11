Усик: У мене неймовірно багато мотивації на бій з Ф’юрі

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) буде боксувати проти чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) за спадщину століття.

Про це розповів сам український боксер.

"Він великий, він складний, він сильний. Але я трохи менший, у мене неймовірно багато мотивації і я голодний до боксу. Мене не мотивують гроші. Мене не мотивують якісь матеріальні речі. Мене хвилює мій шлях, яким я йду. Я йшов до цього 20 років.

Я думаю, що в лютому буде гонг. Ми будемо боксувати за спадщину цього століття. Так що всіх нас чекає битва маленького хлопця-переможця і великого хлопця", - сказав Усик.