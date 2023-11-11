Головне
Евертон з голом Миколенка обіграв Крістал Пелес, Арсенал з голом Зінченка розібрався з Бернлі: результати 12 туру АПЛ
Вчора 21:37 1124
Жирона з голом Довбика переграла Райо Вальєкано, Реал з Луніним розгромив Валенсію Яремчука: результати 13 туру Ла-Ліги
Вчора 23:55 934
Зінченко забив шедевральний гол ударом ножицями у стилі Ді Каніо в матчі АПЛ
Вчора 22:41 3503
Олександрія перемогла Верес у 14 турі УПЛ
Вчора 18:57 325
Полісся дотиснуло Металіст 1925 у 14 турі УПЛ
Вчора 18:28 408
Ворскла переграла Оболонь у 14 турі УПЛ
Вчора 18:15 275
Відео дня: Миколенко забив гол уже на 1-й хвилині матчу АПЛ
Вчора 17:40 3036
Український дует знову запалює: Довбик забив гол за Жирону з передачі Циганкова
Вчора 16:08 1530
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Вчора 12:26 19094
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Вчора 12:05 141526
Прямі трансляції

Усик: У мене неймовірно багато мотивації на бій з Ф’юрі

Олександр Усик прокоментував бій проти Тайсона Ф’юрі
Вчора 22:25 193 0
Усик: У мене неймовірно багато мотивації на бій з Ф’юрі
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) буде боксувати проти чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) за спадщину століття.

Про це розповів сам український боксер.

"Він великий, він складний, він сильний. Але я трохи менший, у мене неймовірно багато мотивації і я голодний до боксу. Мене не мотивують гроші. Мене не мотивують якісь матеріальні речі. Мене хвилює мій шлях, яким я йду. Я йшов до цього 20 років.

Я думаю, що в лютому буде гонг. Ми будемо боксувати за спадщину цього століття. Так що всіх нас чекає битва маленького хлопця-переможця і великого хлопця", - сказав Усик.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі переноситься на 2 місяці.

Коментарі ()
Популярне зараз
Відео дня: Миколенко забив гол уже на 1-й хвилині матчу АПЛ Відео дня: Миколенко забив гол уже на 1-й хвилині матчу АПЛ 3036
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського 10929
Зінченко забив шедевральний гол ударом ножицями у стилі Ді Каніо в матчі АПЛ Зінченко забив шедевральний гол ударом ножицями у стилі Ді Каніо в матчі АПЛ 3503
Колишній коментатор MEGOGO розповів, скільки заробляють його колеги Колишній коментатор MEGOGO розповів, скільки заробляють його колеги 2655 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 141526
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 19094
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 329709 9
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 10573
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 2518 2
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 121666
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 24755
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 16354 2