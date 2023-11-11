Джон Ф’юрі: Тайсон зупинить Усика

Чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) переможе чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів батько британського боксера Джон Ф’юрі.

"Я не хочу говорити про перемогу Тайсона (над Нганну - прим.). Це була хороша перемога. Можу тільки сказати, що люди говорять нісенітниці. Мій син все ще залишається чемпіоном світу та найкращим бійцем надважкої ваги вже довгий час.

Якщо вони не вірять у нього, то це їхня справа. Я вірю у нього. Побачите, коли він отримає Усика, то він пануватиме на ринзі і зупинить Усика", - сказав Ф’юрі.