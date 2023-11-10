Вайлдер: Усик не хоче бою зі мною

Володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик уникає бою проти ексчемпіона світу Деонтея Вайлдера.

Про це розповів сам американський боксер.

"Усик цього не хоче. Ми намагалися зробити бій багато разів, ми робили це тричі. Світ цього не знає, але бізнес боксу. Вони сказали, що не хочуть проблем з нашою командою. Олександр мав приїхати на один із моїх минулих боїв, але не приїхав.

Ми мали битися. Вони сказали, що не хочуть проблем. Я розумію, чому хлопці не хочуть ризикувати битися зі мною. Я це розумію. У мене є міць, яка дасть жару всім і кожному", - сказав Вайлдер.