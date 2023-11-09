Вайлдер може провести поєдинок Руїсом

Колишній чемпіон cвіту в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) повернувся до переговорів щодо бою проти Енді Руїса-молодшого (35-2, 22 КО).

Про це він розповів порталу Blue Blood Sports TV.

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"Цей бій ще не втрачено. Ці хлопці діють мені на нерви, але так – ми знову ведемо переговори. Було багато вибачень, подивимося, що буде далі", – сказав Вайлдер.