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Вайлдер може провести поєдинок Руїсом

Вайлдер розповів про можливий бій з Руїсом
Сьогодні 16:23 151 0
Вайлдер може провести поєдинок Руїсом
Фото: Getty Images
#Деонтей Вайлдер

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон cвіту в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) повернувся до переговорів щодо бою проти Енді Руїса-молодшого (35-2, 22 КО).

Про це він розповів порталу Blue Blood Sports TV.

  Вайлдер: Роздумую над тим, щоб займатися і UFC, і боксом

"Цей бій ще не втрачено. Ці хлопці діють мені на нерви, але так – ми знову ведемо переговори. Було багато вибачень, подивимося, що буде далі", – сказав Вайлдер.

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