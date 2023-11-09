Усик очолив рейтинг надважковаговиків від BoxRec

Рейтинг від BoxRec

Комп’ютеризована система BoxRec опублікувала рейтинг найкращих боксерів надважкої ваги.

Очолює рейтинг чемпіон WBO, WBA, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик. Ексчемпіон Ентоні Джошуа йде другим, володар титулу WBC Тайсон Ф’юрі – третій.

BoxRec оцінює кожного активного боксера, використовуючи в основі комп’ютеризовану систему балів.

Топ-10 боксерів надважкої ваги від BoxRec:

1. Олександр Усик

2. Ентоні Джошуа

3. Тайсон Ф’юрі

4. Даніель Дюбуа

5. Отто Валлін

6. Чжан Чжилей

7. Джо Джойс

8. Мурат Гассієв

9. Ділліан Вайт

10. Філіп Хргович

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі переноситься на 2 місяці.