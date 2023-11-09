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Нельсон: Ф’юрі зупинить Усика

Біллі Нельсон прокоментував бій Усик - Ф’юрі
Сьогодні 18:55 186 0
Нельсон: Ф’юрі зупинить Усика
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) не зможе перемогти володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це розповів Біллі Нельсон, тренер боксера надважкої ваги Мартіна Баколе (19-1, 14 KO).

"Вірю, що Тайсон Ф’юрі зупинить Усика. Думаю, що Олександр швидко встане на ноги. У нього буде достатньо часу, щоб відійти від канатів, що він добре вміє робити. Усик виконує джеби та переходить до подвійних. Він дуже хороший у цьому.

Але Тайсон зробить те, що повинен був зробити Ентоні Джошуа. Це швидше пересуватися ногами, розставляти пастки, швидше закривати дистанцію. Та що більше важливо, дати волю своїм рукам", – сказав Нельсон.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі переноситься на 2 місяці.

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