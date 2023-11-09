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Промоутер назвав орієнтовні дати можливого бою Усик - Ф'юрі

Бій Усик - Ф'юрі має відбутися у 2024 році
Сьогодні 11:40 164 0
Промоутер назвав орієнтовні дати можливого бою Усик - Ф'юрі
Фото: Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Бій чемпіона WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО), з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО) має відбутися протягом наступних 5-6 місяців.

Про це заявив промоутер Френк Воррен.

"Наступний обов’язковий бій для Усика проти Хрговича. IBF санкціонувала бій за звання абсолютного чемпіона, контракти були подані. Це єдина причина, чому ми оголосили про бій з Усиком перед Нганну, ми не проявляли неповагу до Френсіса. Це єдина причина, чому стало відомо, що бій відбудеться.

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Треба було подати договори. Після того, як ці контракти подані, вони повинні були передати їх іншій стороні. Тому ми взяли все в свої руки і оголосили, що контракт на бій був підписаний. Це єдина причина, чому так вийшло. Це не була неповага до когось. Бій Усик - Ф'юрі повинен відбутися протягом наступних п’яти-шести місяців, близько того", - сказав Воррен.

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