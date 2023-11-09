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Лопес-старший: Мій син збирається нокаутувати Камбососа

Сьогодні 11:21 284 0
Лопес-старший: Мій син збирається нокаутувати Камбососа
#Джордж Камбосос, #Теофімо Лопес

Джерело - Boxing News 24.

Колишній чемпіон світу Теофімо Лопес (18-1, 13 КО) хоче провести бій проти чемпіона IBO у легкій вазі Джорджа Камбососа (21-2, 10 KO).

Про це розповів батько та тренера Лопеса Теофімо Лопес-старший.

"Я хочу Камбососа. Ми зараз розправимося з цим му***ом, і знаєте, що мені сказав Боб Арум з Top Rank? Що Камбосос не може полетіти з Австралії. Тому я сказав Бобу: "Зробімо це в Австралії". Цей хлопець ніколи навіть не торкнеться мого сина. Ми виб'ємо з нього лайно. Я хочу поговорити про це. Знаєш чому? Тому що я хочу, щоб увесь світ побачив, як ми виб'ємо лайно з його дупи і надеремо йому зад.

  Лопес отримав статус суперчемпіона WBO у першій напівсередній вазі

Він жалюгідний, цей хлопець не пройде повну дистанцію з моїм сином. Теофімо збирається нокаутувати його, і він це вже знає, він це вже відчуває. Я хочу цей довбаний бій, щоб усі вже замовкли. Ви розумієте, про що я? Як ви думаєте, чи зможе Камбосос перемогти Лому? Ніколи!", – сказав Теофімо-старший.

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