Лопес-старший: Мій син збирається нокаутувати Камбососа

Колишній чемпіон світу Теофімо Лопес (18-1, 13 КО) хоче провести бій проти чемпіона IBO у легкій вазі Джорджа Камбососа (21-2, 10 KO).

Про це розповів батько та тренера Лопеса Теофімо Лопес-старший.

"Я хочу Камбососа. Ми зараз розправимося з цим му***ом, і знаєте, що мені сказав Боб Арум з Top Rank? Що Камбосос не може полетіти з Австралії. Тому я сказав Бобу: "Зробімо це в Австралії". Цей хлопець ніколи навіть не торкнеться мого сина. Ми виб'ємо з нього лайно. Я хочу поговорити про це. Знаєш чому? Тому що я хочу, щоб увесь світ побачив, як ми виб'ємо лайно з його дупи і надеремо йому зад.