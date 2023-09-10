Лопес отримав статус суперчемпіона WBO у першій напівсередній вазі

Комітет з 24 осіб одноголосно проголосував за це рішення

Джерело - WBO.

Теофімо Лопес (19-1, 13 KO) отримав статус суперчемпіона у першій напівсередній вазі від WBO.

Про це повідомляє пресслужба світової боксерської організації.

Комітет з 24 осіб одноголосно проголосував за це рішення.

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Цей статус надасть йому більшої гнучкості щодо обов’язкових захистів і означатиме, що він може стати обов’язковим претендентом за версією WBO для Теренса Кроуфорда, якщо перейде в напівсередню вагу.

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