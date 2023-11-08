Джошуа заробив майже 50 млн фунтів за поєдинки проти Усика

Джерело - tribuna.com.
Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа заробив майже 50 мільйонів фунтів за поєдинки проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика.
Про це повідомляє talkSPORT.
У першому поєдинку розподіл гонорару був 75 на 25, відповідно британець отримав 15 мільйонів фунтів, а українець – 5 млн.
У матчі-реванші, попри поразку Джошуа, розподіл був 50 на 50 при гонорарі у 65 млн.
Таким чином Ентоні заробив майже 50 мільйонів євро тільки за бої проти Усика.
Нагадаємо, перший поєдинок відбувся у Лондоні, Велика Британія, а другий – у Джидді, Саудівська Аравія.
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