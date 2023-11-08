Джошуа заробив майже 50 млн фунтів за поєдинки проти Усика

Стали відомі гонорари боксерів за два поєдинки

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа заробив майже 50 мільйонів фунтів за поєдинки проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика.

Про це повідомляє talkSPORT.

У першому поєдинку розподіл гонорару був 75 на 25, відповідно британець отримав 15 мільйонів фунтів, а українець – 5 млн.

У матчі-реванші, попри поразку Джошуа, розподіл був 50 на 50 при гонорарі у 65 млн.

Таким чином Ентоні заробив майже 50 мільйонів євро тільки за бої проти Усика.

Нагадаємо, перший поєдинок відбувся у Лондоні, Велика Британія, а другий – у Джидді, Саудівська Аравія.

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