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Фроч: Реванш Ф’юрі з Нганну має відбутися перед боєм з Усиком

Карл Фроч прокоментував майбутнє Тайсона Ф’юрі
Сьогодні 13:55 159 0
Фроч: Реванш Ф’юрі з Нганну має відбутися перед боєм з Усиком
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну

Джерело - boxing-social.com.

Володар поясу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) має провести реванш із Френсісом Нганну (0-1, 0 КО)

Про це розповів колишній чемпіон Карл Фроч.

"Я не думаю, що це варіант для нього. Не зрозумійте мене неправильно, якщо Ф’юрі занадто багато думатиме про цю поразку – вибачте, перемогу – тоді нехай краще піде. Так ви зможете побачити, що свою роль зіграла психологічна крихкість.

Але я щиро сподіваюся, що у його голові все нормально, і за фактом він рухається до наступного поєдинку.

Але Ф’юрі не може завершити кар’єру без реваншу з Нганну. Він просто не може. Це якби я пішов після першого бою проти Джорджа Гроувза. Хоча я все ще вважаю, що Говард Фостер вчинив правильно, коли зупинив бій, але через реакцію на поєдинок мені здавалося, що я програв.

Тож Ф’юрі не завершить кар’єру після такого. Я думаю, що він має провести реванш із Нганну. І я вважаю, що цей бій має відбутися перед його боєм проти Олександра Усика", – сказав Фроч.

Нагадаємо, чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) здобув перемогу в бою з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну (0-1, 0 КО). Поєдинок пройшов усю дистанцію в 10 раундів і завершився роздільним рішенням суддів - 96-93 та 95-94 на його користь Ф'юрі, один суддя віддав перемогу Нганну - 95-94.

Раніше повідомлялося, що Нганну хоче отримати реванш з Ф’юрі.

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