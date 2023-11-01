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Нганну: Сподіваюся, що отримаю реванш з Ф'юрі

Сьогодні 19:18 223 0
Нганну: Сподіваюся, що отримаю реванш з Ф'юрі
Фото: Getty Images
#Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну

Джерело - Boxing Scene.

Боєць суперважкої ваги Френсіс Нганну (0-1) сподівається на реванш з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це він розповів порталу Boxing Scene

"Прокинувшись сьогодні, просто згадав, що я той самий хлопець, який переміг боксера номер один у світі у надважкій вазі. І що я той проклятий, навіть якщо мене пограбували ці судді.

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Так, я справді вірю, що виграв цей бій. Я мав би виступити краще, але все одно виграв. Так тримати. Я не зводжу з нього очей і сподіваюся, що отримаю реванш. Цього разу все точно буде інакше", - сказав Нганну.

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